Milhares de iranianos se manifestam em solidariedade aos palestinos

Milhares de iranianos tomaram as ruas de todo o país nesta sexta-feira (14) para comemorar o chamado Dia de Jerusalém, em solidariedade aos palestinos, informou a imprensa estatal.



As manifestações, um evento anual desde a Revolução Islâmica no Irã em 1979, são celebradas na última sexta-feira do mês sagrado do Ramadã.



"Os palestinos enfrentam ativamente a agressão israelense de Gaza ao coração de Tel Aviv", declarou o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, em meio a uma escalada da violência no conflito palestino-israelense desde o início do ano.



"Ontem [os palestinos] lutavam com pedras, e agora atacam [Israel] com foguetes", disse Ghalibaf em um discurso em Teerã, a capital.



Houve manifestações em Teerã e outras grandes cidades iranianas, como Tabriz (noroeste), Hamadan (oeste), Yazd (centro), Bandar Abbas (sul) e Abadan (sudoeste), segundo imagens divulgadas pela televisão estatal.



"Morte a Israel e aos Estados Unidos!", gritavam os manifestantes, agitando bandeiras palestinas e iranianas, e também do movimento xiita libanês Hezbollah, que tem o apoio do Irã.