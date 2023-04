Terremoto de 7,0 graus de magnitude abala a costa da Indonésia

Um terremoto de 7,0 graus de magnitude foi registrado nesta sexta-feira (14) no mar ao norte da ilha indonésia de Java, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), sem danos significativos reportados.



O tremor aconteceu às 16H55 (6H55 de Brasília), de acordo com o USGS. A agência geológica indonésia descartou o risco de tsunami após o terremoto, que aconteceu a uma profundidade de 594 km.



O epicentro do terremoto foi detectado a mais de 96 km de Tuban e a 157 km de Surabaya, a segunda cidade mais populosa da Indonésia.



O tremor foi sentido em grande parte da ilha de Java, na ilha de Bali e levemente na capital Jacarta.



Klistjart Tarissa, uma moradora de 25 anos de Bandung, Java Ocidental, disse à AFP que ficou "um pouco assustada" porque estava no segundo andar.



"Foi sentido um pouco em Surabaya, as lâmpadas balançaram", disse um jornalista da AFP no local. "As pessoas nos restaurantes entraram em pânico e saíram correndo", acrescentou.



"Senti uma sacudida muito forte e longa, tirei meus fones de ouvido e corri para fora", disse o professor de Java Simon Arsa Manggala, 33 anos, que estava dando uma aula online.



Um tremor secundário de magnitude 5,5, de acordo com a agência de geologia da Indonésia, atingiu a mesma área cerca de uma hora após o terremoto.



O porta-voz da agência de gerenciamento de desastres, Abdul Muhari, explicou que, embora forte, o terremoto não teria causado "danos significativos" devido à profundidade em que se originou.



A Indonésia tem uma intensa atividade sísmica e vulcânica por sua posição no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas entram em colisão.



Em 21 de novembro, um terremoto de 5,6 graus abalou a província de Java Ocidental, na ilha principal, e matou 602 pessoas.