Terremoto de 7,0 graus de magnitude abala a costa da Indonésia

Um terremoto de 7,0 graus de magnitude foi registrado nesta sexta-feira (14) no mar ao norte da ilha indonésia de Java, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O tremor aconteceu às 16H55 (6H55 de Brasília), de acordo com o USGS. A agência geológica indonésia descartou o risco de tsunami após o terremoto, que aconteceu a uma profundidade de 594 km.



O epicentro do terremoto foi detectado a mais de 96 km de Tuban e a 157 km de Surabaya, a segunda cidade mais populosa da Indonésia.



O tremor foi sentido em grande parte da ilha de Java e até na ilha de Bali.



A Indonésia tem uma intensa atividade sísmica e vulcânica por sua posição no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas entram em colisão.



Em 21 de novembro, um terremoto de 5,6 graus abalou a província de Java Ocidental, na ilha principal de Java, e matou 602 pessoas.