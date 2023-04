Jamie Foxx é internado nos EUA por 'complicação médica'

O ator e vencedor do Oscar Jamie Foxx foi hospitalizado nos Estados Unidos por uma complicação médica não especificada, mas sua família informou que ele está se recuperando.



Foxx, de 55 anos, está em observação em um centro médico no estado da Geórgia, onde trabalhava no set de um novo filme da Netflix, informou a CNN.



"Queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, sofreu uma complicação médica ontem", postou sua filha Corinne Foxx no Instagram na quarta-feira.



"Por sorte, graças à ação rápida e aos cuidados tomados, ele está se recuperando", acrescentou.



O portal de notícias TMZ disse que a condição de Foxx chegou a ser "grave o suficiente" para a família levá-lo para o hospital, mas que o ator já está em condições de se comunicar, de acordo com uma fonte anônima citada pelo veículo.



A emergência médica não ocorreu no set de "Back in Action", uma produção da Netflix estrelada por Foxx e pela atriz Cameron Diaz, segundo a rede americana CNN.



Os representantes de Foxx ainda não responderam ao pedido da AFP de comentários, ou mais informações.



O ator, comediante e cantor vencedor do Grammy ganhou um Oscar por sua atuação em "Ray", a cinebiografia de 2004 sobre Ray Charles. Protagonista de "Django Livre". também foi indicado aos Prêmios da Academia por "Colateral".



