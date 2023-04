Mãe de menino de 6 anos que atirou em professora nos EUA é indiciada

A professora que foi atingida processa os administradores da escola em US$ 40 milhões (foto: Jay Paul/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)



A mãe do menino de 6 anos que atirou em uma professora do ensino fundamental foi indiciada por um júri do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (10). O caso aconteceu em 6 de janeiro, na cidade Newport News. As informações foram divulgadas pela agência Reuters.





Abigail Zwerner, de 25 anos, foi ferida pelo aluno da primeira série na Richneck Elementary School. Funcionários da escola receberam avisos que o garoto carregava uma arma dentro da escola.













Leia também: Os principais ataques a tiros em escolas nos EUA nas últimas duas décadas Na semana passada, a professora entrou com um processo de US$ 40 milhões contra os administradores da escola. A alegação de Zwerner é que eles ignoraram os avisos dos funcionários e alunos de que o menino carregava uma arma.





Por outro lado, os funcionários da instituição de ensino confirmaram ter recebido o aviso de que o garoto tinha uma arma na escola. No entanto, em uma revista realizada nos pertences do aluno antes do tiroteio não encontrou nenhuma arma.