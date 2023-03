Os principais ataques a tiros em escolas dos EUA nas últimas duas décadas

Um ataque a tiros, nesta segunda-feira (27), em uma escola de ensino fundamental em Nashville, sul dos Estados Unidos, deixou três crianças e três adultos mortos, enlutando um país onde as chacinas em centros de ensino se repetem implacavelmente.



Confira a seguir os massacres com armas de fogo em escolas mais mortíferos dos Estados Unidos nas últimas duas décadas.



- Nashville, Tennessee, 27 de março de 2023 -



Uma mulher de 28 anos abriu fogo na The Covenat School, uma escola de ensino fundamental religiosa em Nashville, Tennessee (sul), e matou três crianças e três adultos antes de ser abatida pela polícia.



- Uvalde, Texas, 24 de maio de 2022 -



Um jovem de 18 anos matou 19 crianças e dois professores na Escola Fundamental Robb na localidade de Uvalde, Texas (sul), a 120 quilômetros da fronteira com o México. O suspeito foi abatido pelas forças de segurança do estado.



- Oxford, Michigan, 30 de outubro de 2021 -



Um adolescente de 15 anos matou quatro estudantes e feriu outros seis, assim como um professor, na escola de ensino médio de Oxford, Michigan, uma pequena cidade próxima a Detroit (norte). O atirador foi acusado de executar um "ato terrorista" e de "assassinato", e, em uma reviravolta pouco comum dos acontecimentos, seus pais também foram processados.



- Santa Clarita, Califórnia, 14 de novembro de 2019 -



No mesmo dia do seu aniversário, um adolescente de 16 anos atacou a tiros estudantes de sua escola de ensino médio em Santa Clarita, Califórnia (oeste), matando dois colegas de classe e outros três antes de tentar o suicídio. As vítimas tinham entre 14 e 15 anos.



- Santa Fé, Texas, 18 de maio de 2018 -



Um adolescente de 17 anos disparou em 20 pessoas em sua escola secundária em Santa Fé, Texas (sul). Morreram dois adultos e oito jovens. O atirador permanece preso desde então.



- Parkland, Flórida, 14 fevereiro de 2018 -



No dia de São Valentim, um jovem de 19 anos, Nikolas Cruz, descarregou seu fuzil semi-automático na Escola de Ensino Médio Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, Flórida, da qual havia sido expulso por questões disciplinares. Matou 17 pessoas, a maioria adolescentes. O atirador foi condenado à prisão perpétua.



- Benton, Kentucky, 23 de janeiro de 2018 -



Um adolescente de 15 anos baleou e matou outros dois estudantes da mesma idade na Escola de Ensino Médio Marshall County em Benton, Kentucky (sul). Outras 18 pessoas ficaram feridas a tiros ou no caos criado pelo ataque.



- Roseburg, Oregon, 1º de outubro de 2015 -



Um estudante de 26 anos matou a tiros nove pessoas na Universidade de Umpqua, em Roseburg, no estado do Oregon (noroeste). Ferido, se matou com um tiro na cabeça.



- Oakland, Califórnia, 2 de abril de 2012 -



Um homem matou sete pessoas na pequena Universidade Oikos em Oakland, Califórnia (oeste). O atirador, um ex-aluno de origem coreana, foi detido e morreu sete anos depois na prisão.



- Newtown, Connecticut, 14 de dezembro de 2012 -



Um jovem de 20 anos, Adam Lanza, matou a mãe em sua casa em Newtown, Connecticut (nordeste), e nessa mesma manhã foi até a Escola Fundamental Sandy Hook, e abriu fogo, provocando a morte de 26 pessoas, incluindo vinte crianças entre seis e sete anos. Ele se suicidou logo depois.



- Universidade Virginia Tech, Virgínia, 16 de abril de 2007 -



Um estudante originário da Coreia do Sul matou a tiros 32 pessoas no campus da Universidade Virginia Tech, em Blacksburg, Virgínia (leste), antes de se suicidar.



- Columbine, Colorado, 20 de abril de 1999 -



Dois estudantes da Escola de Ensino Médio de Columbine, em Columbine, Colorado (centro), mataram 12 colegas e um professor antes de se suicidarem na biblioteca. Os atiradores tinham 17 e 18 anos e estavam fortemente armados. O número de vítimas teria sido ainda maior se os dois jovens tivessem conseguido detonar suas bombas caseiras que levaram consigo.