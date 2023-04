Bloqueio judicial da pílula abortiva é 'injusto', diz Biden

O presidente americano, Joe Biden, chamou de "injusta", nesta terça-feira (11), a decisão de um juiz de suspender o acesso a uma pílula abortiva amplamente usada no país.



"O que o juiz fez é completamente injusto", disse Biden a jornalistas antes de deixar Washington para visitar a Irlanda do Norte e a Irlanda.



Na sexta-feira (7), o juiz Matthew Kacsmaryk, nomeado pelo então presidente republicano Donald Trump, derrubou a aprovação da agência responsável pelo setor de alimentos e remédios nos EUA (FDA, na sigla em inglês) há mais de duas décadas para o mifepristona. A medicação é usada em mais da metade dos abortos feitos a cada ano nos Estados Unidos.



Pouco depois de o juiz do Texas emitir sua decisão, um magistrado do estado de Washington decidiu, em um caso separado, que o acesso ao mifepristona deve ser preservado.



Na segunda-feira (10), o Departamento de Justiça pediu a um tribunal de apelações que congele a sentença do Texas.



Na semana passada, Biden prometeu lutar contra a decisão e disse se tratar de um esforço mais amplo dos republicanos para obter uma proibição nacional do aborto.