Incêndio florestal mata uma pessoa e deixa três feridas na Coreia do Sul

Cerca de 170 hectares de terra foram atingidos pelo fogo (foto: Reprodução/Yonhap/Picture Alliance)



Um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade de Gangneung, na província de Gangwon, na Coréia do Sul. O fogo começou a se alastrar por volta das 08h30 (horário local) desta terça-feira (11). As informações foram divulgadas pela agência Reuters e o portal Turkiye Newspaper. Um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade de Gangneung, na província de Gangwon, na Coréia do Sul. O fogo começou a se alastrar por volta das 08h30 (horário local) desta terça-feira (11). As informações foram divulgadas pela agência Reuters e o portal Turkiye Newspaper.









Ainda conforme as informações divulgadas pelo governador da província de Gangwon, Kim Jin-tae, cerca de 170 hectares de terra foram atingidos pelo incêndio. Segundo os oficiais, as causas do início das chamas ainda estão sendo investigadas, mas tudo indica que após ventos fortes, uma árvore caiu sobre cabos elétricos, gerando a centelha para o fogo se alastrar.