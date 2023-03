Um arranha-céu de 42 andares em construção pegou fogo na noite desta quinta-feira (2) em Hong Kong, mobilizando um grande contingente de bombeiros.



O incêndio, que ocorreu no movimentado distrito comercial e turístico de Tsim Sha Tsui, começou depois das 23h. Não foram reportadas vítimas.



As primeiras chamas foram detectadas nos andaimes superiores da construção e eram visíveis do porto. Uma hora mais tarde, o fogo se propagou para toda a construção, enquanto uma chuva de cinzas caía nos arredores.



O prédio foi projetado para abrigar um hotel e o histórico Clube de Marinheiros, segundo o site do construtor, Grupo Empire.