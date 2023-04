Japão substituirá programa de bolsas para estrangeiros afetado por escândalos

Especialistas escolhidos pelo governo japonês vão recomendar a criação de um novo sistema para substituir um programa de "estágio técnico" para jovens trabalhadores de países em desenvolvimento, muito criticado por inúmeros escândalos.



Este mecanismo, que existe há três décadas, tem como objetivo proporcionar aos participantes estrangeiros uma experiência profissional no Japão em um campo que lhes será útil quando voltarem para casa.



Segundo seus críticos, trata-se, na verdade, de um meio para que as empresas japonesas consigam mão de obra temporária "barata e dócil", enquanto o arquipélago, relutante em se abrir à imigração, sofre um forte declínio demográfico.



Esse programa tem sido alvo de inúmeras polêmicas, com casos de discriminação e de violência.



Algumas mulheres que se inscreveram foram demitidas após engravidar, e alguns jovens estagiários foram levados para trabalhar no projeto de descontaminação da central nuclear de Fukushima, devastada por um tsunami em 2011.



O Japão tinha cerca de 320.000 "estagiários técnicos" em 2022, procedentes, sobretudo, de Vietnã, Filipinas, Indonésia, ou mesmo da China.



Em um relatório divulgado na segunda-feira (10) após meses de discussões, um grupo de especialistas da Agência de Imigração do Japão destacou a "discrepância" entre o objetivo declarado do programa e a dura realidade que muitos jovens enfrentam em seus estágios.