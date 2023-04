"Vou superar", afirma Berlusconi, hospitalizado para tratamento contra leucemia

"É difícil, mas vou conseguir superar", afirmou o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que tem leucemia e está hospitalizado na UTI, em uma declaração publicada na edição desta sexta-feira (7) de Il Giornale.



"Consegui me recuperar, mesmo em situações difíceis e delicadas", insistiu em um texto publicado no jornal, que é parte de seu império midiático.



O magnata de 86 anos, internado em uma Unidade Terapia Intensiva do hospital de San Raffaele de Milão, "descansou e reage bem ao tratamento", afirmou nesta sexta-feira ao canal Rai 3 o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.



Tajani é o vice-líder do partido de Berlusconi, 'Forza Italia', que integra a coalizão de governo da primeira-ministra Giorgia Meloni.



Berlusconi, chamado por alguns analistas de "o imortal" por sua carreira longeva, atualmente é senador.



Os médicos informaram na quinta-feira que ele recebe tratamento para uma infecção pulmonar derivada de uma leucemia mieloide crônica.



O ex-primeiro-ministro e atual senador Matteo Renzi, um político de centro que foi durante muitos anos rival de Berlusconi, enviou uma mensagem de apoio nesta sexta-feira.



"Força Silvio. Esperamos você sorrindo no Senado", tuitou.



Berlusconi, um dos homens mais ricos da Itália, com uma fortuna avaliada pela revista Forbes em 6,4 bilhões de euros, foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos.



Silvio Berlusconi foi primeiro-ministro durante um total de nove anos entre 1994 e 2011. Ele dominou a política do país durante duas décadas, apesar dos escândalos sexuais e dos processos que abalaram sua imagem.