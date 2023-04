Equipes de resgate japonesas encontram pedaços de helicóptero militar desaparecido

Equipes de resgate japonesas encontraram pedaços de um helicóptero militar nesta sexta-feira, um dia depois de o aparelho desaparecer dos radares.



Dois pilotos, dois mecânicos e seis membros da tripulação viajavam a bordo do aparelho UH-60JA. O helicóptero desapareceu na tarde de quinta-feira perto da ilha Miyako, na região de Okinawa.



A Guarda Costeira encontrou vários pedaços que pareciam ser do helicóptero, incluindo uma porta, uma pá do rotor quebrada e um bote salva-vidas amarelo.



O ministro da Defesa, Yasukazu Hamada, prometeu a continuidade das buscas para encontrar as 10 pessoas desaparecidas.



O helicóptero desapareceu quando participava em uma missão de reconhecimento.