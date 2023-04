O Exército de Israel anunciou na madrugada desta sexta-feira (07) que realizava ataques no Líbano, de onde mais de 30 foguetes foram lançados contra o território israelense na véspera.



Segundo o breve comunicado do Exército, divulgado às 4h07 locais, o país "realiza ataques no Líbano neste momento", mas não foram divulgados detalhes.



Jornalistas da AFP ouviram explosões violentas na região de Tyre, sul do Líbano.