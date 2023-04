Rússia afirma que impediu ação de 'sabotadores' ucranianos

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (6) que impediu a entrada de um grupo de "sabotadores" ucranianos em seu território através da região fronteiriça de Briansk, onde um piloto de Kiev foi detido na quarta-feira.



O governador da região, Alexander Bogomaz, afirmou no Telegram que os guardas de fronteira "frustraram uma tentativa de entrada em território russo de um grupo de reconhecimento e sabotagem ucraniano, formado por 20 homens, perto da localidade de Sluchovsk".



"Unidades das Forças Armadas russas e unidades da Guarda de Fronteira abriram fogo contra o inimigo", acrescentou.



Nas últimas semanas, as autoridades russas relataram várias tentativas de incursão de "sabotadores" procedentes da Ucrânia.



Na quarta-feira, o Serviço de Federal de Segurança (FSB) russo anunciou a detenção de um piloto ucraniano depois que seu avião caiu perto de uma cidade na região de Briansk.



O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou nesta quinta-feira que as forças do país "façam tudo que estiver a seu alcance para garantir a segurança da população", tanto na Rússia como nos territórios ucranianos ocupados, onde várias autoridades pró-Rússia foram assassinadas nos últimos meses.



A Ucrânia não reconhece oficialmente operações de "sabotagem" em território russo. Kiev negou, por exemplo, envolvimento no ataque que atingiu a ponte da Crimeia no ano passado.



No início de março, no entanto, centenas de pessoas compareceram em Kiev aos funerais de combatentes que atuaram por conta própria e morreram em uma missão de "sabotagem" na Rússia.