Marin deixará presidência do Partido Social Democrata finlandês após derrota eleitoral

A primeira-ministra da Finlândia em fim de mandato, Sanna Marin, anunciou nesta quarta-feira (5) que deixará a presidência do Partido Social Democrata (SDP) em setembro, depois de ser derrotada nas eleições legislativas.



"Não vou buscar um novo mandato como líder do SDP no próximo congresso, em setembro", disse Marin em uma entrevista coletiva.



Apesar de ter obtido resultados melhores que em 2019 e de ser, de acordo com as pesquisas, a primeira-ministra mais popular do século na Finlândia, Marin não conseguiu dar a vitória a seu partido nas eleições legislativas de domingo e foi superada pela centro-direita e os ultranacionalistas.



"Apresentarei a renúncia do governo amanhã" (quinta-feira), acrescentou Marin, de 37 anos.



O partido pode integrar uma coalizão com o futuro primeiro-ministro Petteri Orpo, caso este decida estabelecer uma aliança com a esquerda e não com a extrema-direita.



Caso isto aconteça, Marin descarta a possibilidade de virar ministra.



"Não considero provável que esteja na equipe ministerial", disse.



"Vou continuar com meu trabalho de deputada", completou Marin, que foi a chefe de Governo mais jovem do mundo quando assumiu o poder, aos 34 anos.