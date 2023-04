Interrogatório de acusados por atentados de 2016 começa na Bélgica

O interrogatório dos nove acusados no julgamento dos atentados executados em Bruxelas em 22 de março de 2016 começou nesta quarta-feira (5) em um tribunal penal da capital belga.



Esta é a primeira vez desde o início do julgamento, em 5 de dezembro, que o tribunal tem a oportunidade de ouvir Salah Abdeslam e os outros oito homens envolvidos nos atentados que mataram 32 pessoas.



O décimo acusado, Osama Atar, considerado coautor dos atentados de Bruxelas depois de coordenar os ataques de 13 de novembro de 2015 na França, é julgado à revelia. As autoridades acreditam que ele morreu entre o Iraque e a Síria.



O primeiro a ser ouvido foi Bilal El Makhoukhi, um belga-marroquino de 34 anos, ex-combatente do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria e integrante da célula extremista envolvida nos ataques de Bruxelas.



Abdeslam e os outros acusados não prestarão depoimento um por um, como aconteceu no julgamento pelos atentados de 2015 em Paris, e sim em conjunto e a respeito de diferentes temas.



Os interrogatórios estão programados para acontecer durante duas semanas, mas o cronograma é interrompido com frequência.



A audiência deve ser retomada na quinta-feira e interrompida na sexta-feira devido ao fim de semana da Páscoa.



Cinco dos nove réus julgados na Bélgica já foram condenados em junho pelos tribunais franceses por sua participação nos ataques de 13 de novembro de 2015, que deixaram 130 mortos.



Os condenados são Abdeslam, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari e Ali El Haddad Asufi.



Os cinco acusados podem ser condenados à prisão perpétua na Bélgica.