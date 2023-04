Donald Trump se declara inocente de 34 acusações

O crime teria ocorrido na reta final da campanha às eleições presidênciais de 2016, quando Trump venceu a democrata Hilary Clinton. O ex-presidente é acusado de subornar a atriz com U$ 130 mil, pouco mais de 420 mil reais na época. O suposto caso seria extraconjugal, o que pode ser visto como uma ameaça à reputação do candidato consevador.Em campanha eleitoral para obter a nomeação do Partido Republicano para disputar a presidência em 2024, Trump chama o caso de uma verdadeira "caça às bruxas". Em sua rede social, a "Truth Social" - criada após ser banido do Twitter -, o ex-presidente reforça a tese: "Eles não estão vindo atrás de mim, estão vindo atrás de vocês. Estou apenas no caminho deles", disse o republicano.Poucas horas antes de se apresentar, Trump também reclamou que o julgamento ocorresse em Nova York, lembrando que em algumas áreas da cidade apenas 1% votou nos republicanos.