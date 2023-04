Ex-presidente do Kosovo espera ser absolvido de acusações por crime de guerra

O ex-presidente do Kosovo Hashim Thaçi declarou, nesta terça-feira (4), que espera ser absolvido das acusações por crimes de guerra supostamente cometidos durante a guerra de independência (1998-1999), no segundo dia do processo contra ele em um tribunal especial em Haia.



Thaçi destacou que as investigações já despejaram uma "nuvem negra", em referência a uma acusação por tráfico de órgãos que não foi incluída no caso que está sendo analisado.



Esse tribunal fundado pela União Europeia (UE) foi estabelecido, depois que um comunicado de 2010 do Conselho da Europa denunciou que o Exército de Libertação do Kosovo (UCK) havia extraído órgãos de prisioneiros.



"Espero ser absolvido de qualquer outra acusação contra mim no final deste processo", disse Thaçi ao tribunal.



Thaçi e outros três altos comandantes do UCK se declararam inocentes de dez acusações por crimes de guerra e crimes contra a humanidade no início do processo na segunda (03).



Os acusados são considerados como heróis da guerrilha no Kosovo, mas, segundo a acusação, impuseram um brutal regime de encarceramento, tortura e assassinato para reforçar seu controle.



A guerra do Kosovo, entre forças sérvias e separatistas albano-kosovares, deixou 13.000 mortos. Terminou quando uma série de bombardeios da OTAN obrigou as forças sérvias a se retirarem em 1999.