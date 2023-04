Blinken saúda 'dia histórico' na Otan por adesão da Finlândia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, referiu-se a esta terça-feira (4) como um "dia histórico", pela adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), acrescentando que sua incorporação se tornou possível pela invasão russa da Ucrânia.



"Este é realmente um dia histórico (...) Fico tentado a dizer que é algo, pelo que devemos agradecer ao sr. [Vladimir] Putin, porque precipitou algo que queria evitar", disse Blinken em uma declaração ao lado do secretário-geral da aliança transatlântica, Jens Stoltenberg.



"Estamos muito satisfeitos por ter a Finlândia como o 31º membro desta aliança", afirmou Blinken na sede da Otan.



A Finlândia apresenta formalmente, nesta terça-feira, os documentos de adesão à aliança militar e, pouco depois, sua bandeira será hasteada pela primeira vez no pavilhão em frente à sede da organização.



A adesão da Finlândia adicionará 1.300 quilômetros à fronteira da Otan com a Rússia.



Em reação nesta terça-feira sobre a adesão finlandesa à aliança, o governo russo disse que é um "ataque à nossa segurança e aos nossos interesses nacionais".



"Isso nos obriga a tomar contramedidas", acrescentou.



"Acompanharemos, atentamente, o que acontece na Finlândia, [...] a forma como isso nos ameaça. Com base nisso, medidas serão tomadas. Nosso Exército informará quando chegar a hora", disse o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov.