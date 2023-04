China condena acordo de bases militares entre EUA e Filipinas

A China denunciou nesta terça-feira (4) um acordo que dá aos Estados Unidos acesso a quatro novas bases militares nas Filipinas, dizendo que "põe em risco a paz e a estabilidade regionais".



"Em seu próprio interesse, os Estados Unidos (...) estão continuamente fortalecendo seu destacamento militar na região, o que, sem dúvida, agravará a tensão militar e colocará em risco a paz e a estabilidade regionais", disse a porta-voz diplomática Mao Ning.



"Os países da região devem refletir cuidadosamente sobre o que é realmente adequado e mutuamente benéfico para eles, a fim de tomar decisões que sejam benéficas para seus interesses, assim como para a paz e estabilidade regionais", acrescentou.



As Filipinas anunciaram na segunda-feira a localização de quatro novas bases militares à disposição dos Estados Unidos, uma perto do disputado mar da China Meridional e outra perto de Taiwan.



Os quatro locais são considerados "adequados e mutuamente benéficos", disse a assessoria de imprensa presidencial filipina em um comunicado.



Os Estados Unidos e as Filipinas são aliados de segurança há décadas e assinaram um tratado e um pacto de defesa em 2014, conhecido como Acordo de Cooperação em Defesa Aprimorada (EDCA).



Esse acordo permite que as tropas americanas tenham acesso a cinco bases filipinas, assim como também armazenem equipamentos militares nos locais.



A China reivindica a soberania sobre quase todo o Mar da China Meridional, enquanto Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei também reivindicam áreas nessas águas.