Trump será preso? O que se sabe da 1ª audiência em caso de ex-atriz pornô

Ex-presidente Donald Trump acena após chegar ao Aeroporto Internacional de Palm Beach, de onde deveria seguir para audiência judicial em Nova York (foto: Reuters)

O ex-presidente americano Donald Trump tem nesta terça-feira (4/4) a primeira audiência judicial sobre o caso em que é acusado de ter ocultado um pagamento com o objetivo de comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels.

Na última quinta-feira (30/3), o grande júri votou para apresentar acusações criminais e fez de Trump o primeiro ex-presidente dos EUA a se tornar réu em um processo criminal.

Trump viajou nesta segunda (3/4) da Flórida, onde mantém residência, para Nova York, cidade onde ocorrerá a audiência.

O serviço secreto americano está fazendo varreduras no prédio do tribunal, na região de Manhattan.

Apoiadores do político republicano se reuniram em vias que levam ao Aeroporto Internacional de Palm Beach para demonstrar o seu apoio. Em Nova York também é esperada a presença de partidários do ex-presidente.

Existem alguns detalhes sobre a "batalha" judicial — como descrito pelo advogado de Trump — que já são conhecidos e outros não.

As informações vêm de autoridades e da equipe jurídica do ex-presidente, e o que não se sabe ainda não foi tornado público.

Veja abaixo:

O que se sabe





Stormy Daniels alega que fez sexo com Trump e que aceitou US$ 130 mil em troca de silêncio (foto: Getty Images)

Sabemos que Stormy Daniels alega ter feito sexo com Trump em 2006 e que aceitou US$ 130 mil do ex-advogado dele em troca do seu silêncio sobre o encontro.

Não é ilegal pagar uma compensação a alguém em troca de um acordo de confidencialidade, mas como o pagamento foi feito um mês antes das eleições presidenciais, há o argumento de que poderia ter havido violação de campanha.

Trump negou anteriormente que teve qualquer envolvimento sexual com Daniels desde que as acusações surgiram em 2018.

Em um comunicado, o republicano atacou o promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, chamando-o de "desgraça" e acusando-o de "fazer o trabalho sujo de Joe Biden [o atual presidente, democrata]".

Sabemos que o ex-presidente não aparecerá algemado: o tribunal de Manhattan ao qual ele deve comparecer estará fechado na tarde de terça para a audiência, segundo o advogado do ex-presidente, Joe Tacopina, que também afirmou que seu cliente não será algemado.

Sabemos que Trump terá suas impressões digitais coletadas e sua foto registrada, como todos os réus em processos criminais que comparecem a uma audiência diante de um juiz nos Estados Unidos.

Sarah Smith, editora da BBC na América do Norte, diz que Trump provavelmente usará essa foto a seu favor como parte de sua campanha de reeleição em 2024.

"Ele acha que isso é ouro em termos políticos. Trump pode se pintar como alvo de oponentes políticos e dizer que o sistema de justiça está sendo armado contra ele", disse ela ao programa Today da BBC Radio 4.

Sabemos que o indiciamento, ou até mesmo uma condenação criminal, não impediria Trump de continuar com sua campanha presidencial se quiser.

E o próprio ex-presidente já deu sinais de que vai seguir em frente independentemente do que aconteça.

Na verdade, não há nada na legislação dos EUA que impeça um candidato considerado culpado de um crime de fazer campanha, nem de exercer o cargo de presidente, mesmo da prisão.

Apoiadores de Trump já aparecem nas ruas de Nova York (foto: Peter Foley/EPA-EFE/REX/Shutterstock; )

O que não se sabe

Não sabemos as acusações específicas: os detalhes delas, incluindo o que são e quantas são, permanecem sob segredo no momento. O advogado de Trump disse que ele mesmo ainda não viu o conteúdo das acusações.

Fontes familiarizadas com o caso disseram à mídia americana que o ex-presidente está sendo acusado porque há um problema na forma como o dinheiro pago a Daniels foi registrado nas contas oficiais.

Os promotores dizem que isso equivale a falsificação de registros comerciais de Trump, o que é um delito criminal em Nova York.

Não sabemos se o ex-presidente terá que fazer a "caminhada do acusado" ("perp walk") — quando a polícia conduz um suspeito preso por um local público, para que a mídia possa fazer imagens.

Mas o fato de que Trump se entregará antes da audiência torna isso mais difícil de acontecer.

Não sabemos muitos outros detalhes sobre o que pode acontecer no tribunal: Tacopina disse que o resto permanece um mistério.

"Isso é sem precedentes ... eu simplesmente não sei o que aguardar", disse o advogado de Trump ao programa This Week do canal ABC. Ele disse esperar que o ex-presidente e sua equipe de defesa possam "entrar e sair de lá [da sala de audiência] o mais rápido possível".