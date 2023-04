Advogados de Trump esperam que juiz rejeite a acusação

Os advogados do republicano Donald Trump expressaram confiança, neste domingo(2), de que um juiz rejeitará a acusação contra o ex-presidente dos Estados Unidos, e qualificaram o caso pelo qual o magnata está sendo investigado em Nova York como uma "perseguição política".



"Este caso nem sequer é juridicamente sólido. Na verdade, é uma piada. E não sobreviverá a uma contestação no tribunal", disse um dos advogados, Joe Tacopina, à ABC.



"Acho que um juiz imparcial provavelmente reconhecerá que há algo errado", acrescentou outro advogado do ex-presidente (2017-2021), James Trusty, à rede Fox.



"Acredito que a acusação será legalmente frágil e que haverá uma oportunidade para o juiz fazer a coisa certa", acrescentou.



Donald Trump é acusado de pagar 130 mil dólares (423 mil reais em valores da época) à estrela pornô conhecida como Stormy Daniels em 2016 para manter silêncio sobre um relacionamento que eles supostamente tiveram, segundo uma queixa apresentada pela atriz.



As acusações serão conhecidas na terça-feira.



É a primeira vez na história que um ex-presidente dos Estados Unidos senta no banco dos réus.



Os dois advogados estimaram neste domingo que Trump, que almeja um novo mandato depois de perder as eleições presidenciais de 2020, é vítima de "perseguição política".



"Se ele não fosse candidato à Presidência, não teria sido indiciado", disse Tacopina à CNN.



O líder republicano de 76 anos anunciou no sábado que falará sobre o assunto na próxima terça-feira às 20h15, horário local (21h15 no horário de Brasília), de sua residência em Mar-a-Lago, Flórida.



Ele deve comparecer no mesmo dia ao tribunal em Manhattan, Nova York, para ouvir as acusações contra ele.



Trump criticou a acusação que considera "falsa e vergonhosa" e anunciou na sexta-feira que havia arrecadado quatro milhões de dólares (cerca de 20,3 milhões de reais em valores atuais) em 24 horas para sua campanha presidencial, após sua acusação.