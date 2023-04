No gelo do Ártico, uma corrida contra o tempo para salvar a memória do clima

Uma equipe de pesquisadores começará a perfurar o gelo que cobre o arquipélago norueguês de Svalbard na terça-feira (4), em uma corrida contra o tempo para salvar séculos de dados climáticos e ambientais antes que sejam eliminados pelo aquecimento global.



"As geleiras em altas latitudes, como as do Ártico, começaram a derreter em grande velocidade", afirmou a fundação Ice Memory em seu comunicado nesta segunda-feira (3).



"Queremos recuperar e preservar, para as futuras gerações de cientistas, esses arquivos extraordinários do clima do nosso planeta antes que toda a informação que eles contêm desapareça", diz Carlo Barbante, diretor do Instituto de Ciências Polares do Conselho Italiano de Pesquisa Científica e vice-presidente da fundação.



Oito cientistas da França, Itália e Noruega, juntamente com um especialista em perfuração e um guia de montanha, estão encarregados de extrair duas amostras cilíndricas de um comprimento total de 125 metros, em cortes de um metro.



Uma amostra será analisada imediatamente e a outra será armazenada na Antártica para futuras gerações.



Os glaciologistas veem como "sua matéria-prima está desaparecendo para sempre da superfície do planeta. Nossa responsabilidade, como glaciólogos da nossa geração, é conseguir preservar um pouco" desse material, disse à AFP o presidente da Ice Memory, Jérôme Chappellaz, nesta segunda-feira.



A equipe montou seu acampamento a 1.100 metros de altitude, na região de Holtedahlfonna, repleta de rachaduras perigosas, com temperaturas entre -25°C e -5°C.



Ao longo de 20 dias, a equipe é responsável por extrair os cilindros, que têm 10 cm de diâmetro.



As amostras destinadas a viajar para a Antártica, no outro extremo do planeta, serão armazenadas na base franco-italiana de Concórdia, onde foi condicionada uma caverna natural a uma temperatura média de -50°C.



As amostras de gelo abrigarão a memória climática dos últimos 300 anos, principalmente em suas minúsculas bolhas de ar presas no gelo.



Criada em 2015, a iniciativa franco-italiana Ice Memory já coletou amostras nos Alpes, Andes, Cáucaso e Altai. O projeto prevê realizar extrações em um total de 20 locais ao redor do mundo.