Seis marinheiros do petroleiro dinamarquês de bandeira da Libéria "Monjasa Reformer", atacado no fim de semana passado no Golfo da Guiné, foram sequestrados por piratas, anunciou a Marinha francesa nesta sexta-feira (31).



"A tripulação ainda presente a bordo indica que seis dos seus membros foram sequestrados por piratas", anunciou a prefeitura marítima do Atlântico, com sede em Brest (França), explicando tratar-se de um navio francês, o navio patrulha de alto mar "PM Her ", que localizou e prestou socorro ao petroleiro.