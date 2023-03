EUA condena prisão de jornalista do The Wall Street Journal na Rússia

Os Estados Unidos condenaram nesta quinta-feira (30) a detenção na Rússia de um jornalista americano do The Wall Street Journal, acusado de "espionagem".



Autoridades americanas disseram que estavam em contato com a família do jornalista detido, Evan Gershkovich, e que tanto o jornal quanto o Departamento de Estado haviam contatado a Rússia.



"A perseguição de cidadãos americanos pelo governo russo é inaceitável. Condenamos a detenção do Sr. Gershkovich nos termos mais fortes", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em um comunicado.



"Quero reiterar veementemente que os americanos devem prestar atenção ao aviso do governo dos EUA para não viajar à Rússia. Cidadãos americanos que residam ou estejam em viagem na Rússia devem sair imediatamente".



O presidente Joe Biden foi informado sobre a prisão, segundo a Casa Branca.



O chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, em nota, relacionou a prisão à repressão da imprensa na Rússia, cuja relação com Washington se deteriorou gravemente desde a invasão da Ucrânia.



"Condenamos nos termos mais fortes possíveis as contínuas tentativas do Kremlin de intimidar, reprimir e punir jornalistas e vozes da sociedade civil", declarou.



Estima-se que Gershkovich possa ser o primeiro jornalista estrangeiro preso por suspeita de espionagem na Rússia pós-soviética.



John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse entender que os jornalistas precisam correr riscos para fazerem seu trabalho.



"Mas isso não muda nossa profunda preocupação com a presença de americanos" na Rússia, disse ele a jornalistas.



Outros cidadãos estão presos na Rússia, incluindo Paul Whelan, um ex-fuzileiro naval preso em 2018 e condenado a 16 anos de prisão por acusações que nega.



"Não é uma tática nova para (o presidente Vladimir) Putin e autoridades russas deterem estrangeiros, principalmente americanos", disse Kirby.



Apesar das tensões, a Rússia e os Estados Unidos realizaram recentemente trocas de prisioneiros.