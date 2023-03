Tropas da Ucrânia controlam apenas um terço de Bakhmut

A Ucrânia controla apenas um terço da cidade de Bakhmut, palco de combates particularmente letais há meses no leste do país - afirmou o conselheiro da Presidência ucraniana Serguii Leschenko, nesta quinta-feira (30).



"Bakhmut esta controlada em um terço pela Ucrânia, conforme estabelecido por observadores internacionais", declarou o conselheiro em uma sessão informativa transmitida na conta da Presidência no Telegram.



Apesar disso, ele negou que a cidade esteja cercada por forças russas, como afirmou recentemente um funcionário pró-Rússia do leste da Ucrânia.



O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse, em 20 de março, que seus homens, localizados na linha de frente desta batalha, controlavam "cerca de 70%" de Bakhmut.



Esta informação não havia sido confirmada anteriormente pelas autoridades ucranianas.



Pela duração da batalha e pelas pesadas perdas sofridas por ambos os lados, esta cidade de cerca de 70.000 habitantes antes da guerra se tornou um símbolo da luta entre russos e ucranianos pelo controle da região industrial do Donbass.



Nos últimos meses, as tropas de Moscou avançaram ao norte e ao sul da cidade, bloqueando várias rotas de abastecimento ucranianas e assumindo a parte oriental.



O Exército ucraniano anunciou, por sua vez, que a situação no terreno "se estabilizou" e que espera "aproveitar muito em breve" o esgotamento russo para lançar uma contraofensiva.