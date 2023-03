A pepita de ouro gigante encontrada por garimpeiro amador

A rocha foi encontrada em uma região famosa por ter ouro (foto: DARREN KAMP)

Um homem australiano tirou a sorte grande ao encontrar uma rocha de 4,6 kg com ouro no valor de US$ 160 mil (R$ 831 mil).

A descoberta foi feita por meio de um detector de metais simples e barato.

O homem, que não quer ser identificado, fez a descoberta nas minas de ouro de Victoria — que era o coração da corrida do ouro na Austrália no século 19.

Darren Kamp, que avaliou e comprou a pepita, disse que é a maior que ele já viu em 43 anos de carreira.

"Fiquei chocado. É uma descoberta única na vida", disse à BBC.

Kamp não havia pensado muito nisso quando um homem que portava uma mochila grande entrou em sua loja em Geelong, a cerca de uma hora a sudoeste de Melbourne. Segundo o comerciante, normalmente as pessoas chegam com ouro de tolo (pirita) ou outras pedras que apenas se parecem com ouro.

"Mas ele puxou esta pedra e, quando a deixou cair na minha mão, disse: 'Você acha que ela vale A$ 10 mil (R$ 34 mil)?'", conta.

"Eu olhei para ele e disse: 'Tente A$ 100 mil' (R$ 340 mil)."

O homem então começou a dizer a ele que a pedra na mão de Kamp era apenas metade do achado.

Ao todo, a rocha de 4,6 kg continha cerca de 2,6 kg de ouro.

Depois de avaliar, Kamp resolveu fechar o negócio e ficou com a pepita.

Ele diz que o homem de sorte está ansioso para gastar o dinheiro inesperado com a família: "Ele me disse que a esposa ficaria feliz."

Embora descobertas como essa sejam raras, estima-se que a Austrália tenha as maiores reservas de ouro do mundo — e muitas das maiores pepitas desse metal foram encontradas neste país.