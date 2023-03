Primeiros tanques britânicos Challenger chegam à Ucrânia

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, anunciou, nesta segunda-feira (27), que os primeiros tanques britânicos Challenger chegaram ao país para ajudar o exército de Kiev a combater as forças russas.



Reznikov informou que "Challengers britânicos, Strykers e Cougars americanos e Marders alemães" haviam sido integrados às unidades ucranianas.



O ministro publicou uma imagem dos veículos no Facebook, sem informar a data exata em que chegaram.



Uma porta-voz do ministério da Defesa ucraniano, Iryna Zolotar, confirmou à AFP que os tanques Challenger "já se encontravam na Ucrânia", sem especificar a quantidade dos veículos.



Os soldados ucranianos terminaram sua formação no Reino Unido para saber como operar os 14 Challenger 2 enviados por Londres a Kiev, anunciou horas antes o ministério britânico da Defesa.



O treinamento começou pouco depois de Londres anunciar, no início de janeiro, que faria a entrega desses blindados.



O Reino Unido, um dos primeiros países a apoiar a Ucrânia após o início da ofensiva russa, também anunciou em fevereiro que treinaria pilotos ucranianos de caças, abrindo a porta para o fornecimento de aviões.



