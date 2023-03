Primeiro-ministro de Israel exonera ministro da Defesa

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, exonerou, neste domingo (26), seu ministro da Defesa depois que este pediu, no sábado, uma pausa de um mês no controverso processo de reforma judicial, impulsionado pelo governo.



"O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, decidiu destituir o Ministro da Defesa, Yoav Galant", informou o gabinete do premiê em um comunicado.



Em um discurso na noite de sábado, Galant, que pertence ao mesmo partido de Netanyahu, conservador Likud, disse temer que a divisão sobre a reforma crie uma "ameaça real para a segurança de Israel".



Desde que o governo Netanyahu, um dos mais à direita da História de Israel, apresentou em janeiro um projeto de reforma judicial, o país está dividido e há manifestações contrárias a cada semana.



A reforma quer aumentar o poder dos cargos eletivos em detrimento do Poder Judiciário e, segundo seus críticos, põe em risco o caráter democrático do Estado de Israel.