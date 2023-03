Itália mantém navio humanitário alemão imobilizado

O navio humanitário alemão Louise Michel, utilizado para resgatar migrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo, está imobilizado na ilha de Lampedusa pelas autoridades italianas desde sábado, anunciou no domingo a ONG que o fretou.



"Sabemos que há dezenas de embarcações em risco ao redor da ilha, mas estamos impedidos de ajudá-los. É inaceitável!", denunciou a ONG Louise Michel no Twitter.



A Guarda Costeira italiana confirmou em comunicado a imobilização deste antigo navio da Marinha francesa condecorado pelo artista Banksy, um dos seus patrocinadores.



Dois dias antes, as autoridades italianas apreenderam outro navio de resgate de Médicos Sem Fronteiras.



O governo de extrema direita da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni prometeu reduzir o número de migrantes e solicitantes de asilo que chegam à Itália. Para isso, aprovou uma lei controversa que obriga os navios humanitários a retornar ao porto após cada operação de resgate, retardando assim a sua capacidade de prestar assistência.



Segundo a Guarda Costeira, a imobilização do Louise Michel no porto de Trapani deve-se ao fato de, após realizar uma operação de resgate em águas líbias, "desobedecer à ordem e partir para ajudar outras embarcações com migrantes".



Os críticos da nova lei do governo italiano dizem que ela viola "o direito marítimo internacional, o direito europeu e os direitos humanos" e aumenta o risco de mortes no mar.



No final de fevereiro, pelo menos 86 pessoas morreram em um naufrágio na costa italiana, incluindo muitas crianças.



A Organização Marítima Internacional, órgão das Nações Unidas, estima que pelo menos 1.417 pessoas desapareceram no Mediterrâneo em 2022.



