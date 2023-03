Ao menos 29 migrantes morrem em naufrágios na costa da Tunísia

Pelo menos 29 migrantes da África subsaariana morreram na costa da Tunísia em três naufrágios, anunciou a Guarda Costeira do país do norte da África neste domingo (26).



A Guarda Costeira encontrou 29 corpos e também resgatou "11 migrantes ilegais de várias nacionalidades africanas depois que seus barcos afundaram", de acordo com um comunicado que relatou três incidentes separados.



Em um deles, um barco pesqueiro tunisiano recuperou 19 corpos após um naufrágio a cerca de 58 quilômetros da costa.



Uma patrulha da Guarda Costeira encontrou oito corpos na cidade de Mahdiya e resgatou 11 migrantes de um barco virado com destino à Itália. Outro barco de pesca encontrou dois outros corpos na costa de Sfax.



Nas últimas semanas, dezenas de migrantes morreram em naufrágios e outros foram dados como desaparecidos, desde o violento discurso do presidente da Tunísia, Kais Saied, contra a migração clandestina.



Após este discurso de 21 de fevereiro, grande parte das 21.000 pessoas da África subsaariana registradas oficialmente na Tunísia, a maioria em situação irregular, perdeu seus empregos e acomodações de um dia para o outro.



Muitos migrantes africanos chegam à Tunísia para depois tentarem chegar às costas europeias, já que alguns pontos da costa tunisiana ficam a menos de 150 quilômetros da ilha italiana de Lampedusa.