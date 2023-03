Criança pede socorro à mãe após professora tampar a boca dela com adesivos

Catherine Webster ao lado do filho, Brady, de 11 anos (foto: Redes sociais/Reprodução) Um menino de 11 anos, que estuda na Smithfield Middle School, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, enviou à mãe uma foto na qual aparece com a boca coberta por uma fita adesiva pela professora, pois ele estaria “conversando demais” na aula. “Não sei que fazer”, escreveu a criança em uma das mensagens.

Segundo a mãe, a professora disse à polícia que o incidente foi “engraçado” e que as “crianças riram quando aconteceu”. Descrevendo o filho como “tagarela” e com “tendência a fazer palhaçadas”, Catherine contou que o menino foi “disciplinado por falar demais”.

Na escola, ela confrontou o diretor sobre a punição, que supostamente foi aplicada por vários meses. Catherine alegou que o filho disse que seu rosto havia sido gravado pela professora até três vezes e outros alunos tiveram seus pulsos amarrados.

Devido à repercussão negativa, a professora pediu demissão da instituição de ensino. Conforme noticiou o Daily Mail, a educadora também teve o visto cassado, o que significa que ela não poderá mais trabalhar nos Estados Unidos.

A administração da escola lançou uma investigação sobre as alegações e garantiu aos pais que eles estavam levando o incidente muito a sério. Já o Gabinete do Xerife do Condado de Johnston também investigou as alegações de Brady, bem como outras feitas pelos pais. Mas depois de consultar o promotor distrital, o escritório do xerife não encontrou a intenção adequada para justificar uma acusação de agressão.

A mãe disse esperar que sua publicação no Facebook “sirva de exemplo” para outros professores que possam estar tendo condutas inapropriadas no ambiente escolar.