O ex-presidente americano Donald Trump refutou, neste sábado (25), seu possível indiciamento por ter pago pelo silêncio de uma atriz pornô com quem teria tido um caso, ao celebrar seu primeiro comício de campanha às presidenciais de 2024 na cidade de Waco, Texas.



"O procurador distrital de Nova York, sob os auspícios e a direção do 'Departamento de Justiça', em Washington, DC, esteve me investigando por algo que não é nem um crime, nem um delito, nem um caso", disse Trump a seus apoiadores.