Pequim afirma que 'advertiu' navio americano a sair do Mar da China Meridional

As Forças Armadas chinesas afirmaram que detectaram nesta quinta-feira (23) a presença de um navio militar dos Estados Unidos no Mar da China Meridional e que "advertiram" a embarcação a sair das águas reivindicadas por Pequim.



O Comando Sul do Exército Popular de Libertação (EPL) informou que o USS Milius, um destróier com mísseis guiados, entrou em águas próximas às ilhas Spratly, também reclamadas pelo Vietnã.



O EPL "organizou forças marítimas e aéreas para rastrear e monitorar (o navio) de acordo com a lei" e ordenou que abandonasse a área, afirmou o porta-voz Tian Junli.



O navio "fez uma incursão ilegal em águas territoriais chinesas (...) sem permissão do governo chinês, afetando a paz e a estabilidade na região", acrescentou.



As Forças Armadas dos Estados Unidos responderam que a afirmação do comunicado do EPL "é falsa" e que seu navio "estava realizando operações de rotina no Mar da China Meridional e não foi expulso", afirmou um porta-voz.



A China reclama a soberania de quase todo o Mar da China Meridional, por cujas rotas de navegação passam trilhões de dólares em comércio a cada ano, apesar de um tribunal internacional ter decidido que a reivindicação de Pequim não tem legitimidade legal.



Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei também reivindicam a soberania de partes do mar. Washington envia navios à região com frequência para garantir a liberdade de navegação em águas internacionais.



Pequim criou ilhas artificiais no Mar da China Meridional como parte de seu esforço para sustentar sua reivindicação territorial. Algumas ilhas têm instalações militares e pistas de pouso.



Países da região denunciaram que navios chineses assediam seus barcos de pesca.