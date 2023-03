Padre erra e usa ácido para batizar bebê em vez de água benta

(foto: Robert Allmann/Pixabay) Um bebê de 8 meses foi parar no hospital após um erro que ocorreu durante o batizado, em Messina, na Sicília. Na ocasião, o padre responsável pelo batismo acabou derramando uma mistura de água com ácido no corpo da criança.









Ela foi encaminhada para o pronto-socorro da Policlínica de Messina, onde os médicos constataram que o caso não era grave e não necessitava de uma internação prolongada. A criança recebeu alta sem lesões graves.

Segundo o Gazzetta, um coroinha encontrou uma garrafa no banheiro com um pouco de líquido. Acreditando ser água, o menino encheu a garrafa e levou para a pia batismal, causando a confusão. Apesar do episódio, os pais da criança decidiram não prestar queixa.