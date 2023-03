A América Latina e o Caribe enfrentarão um ano "difícil" em 2023, com uma estimativa de crescimento econômico de apenas 1% devido às "incertezas" no cenário global, alertou neste domingo (19) o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



"Em geral, 2023 será difícil para a América Latina e o Caribe, dada a complexidade do cenário global e suas significativas incertezas", com um crescimento de 1% se não surgirem novas dificuldades, disse o BID em seu Relatório Macroeconômico 2023, apresentado por seu economista-chefe, Eric Parrado, no último dia da assembleia anual no Panamá.



