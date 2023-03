Milhões de peixes mortos bloqueiam rio australiano

Milhões de peixes mortos bloqueiam um trecho do rio Darling em uma localidade remota no interior da Austrália, que passa por uma intensa onda de calor.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram barcos abrindo caminho em um mar de peixes mortos que cobre, quase totalmente, a superfície do rio.



O governo da região de Nova Gales do Sul disse na sexta-feira (17) que "milhões" de peixes morreram no rio Darling, perto da cidade de Menindee. Esse é o terceiro episódio desse tipo na área desde 2018.



"É realmente horrível. Há peixes mortos até onde a vista alcança", lamentou Graeme McCrabb, residente de Menindee.



A população de peixes no rio disparou, devido às recentes inundações, mas agora eles estão morrendo por causa dos "baixos níveis de oxigênio na água (hipóxia), à medida que o nível da água diminui", explicou o governo local.



"O clima quente atual na região agrava a hipóxia, já que a água quente contém menos oxigênio do que a água fria, e os peixes precisam de mais oxigênio em temperaturas mais altas", acrescentou.



Episódios anteriores de mortandade de peixes na cidade foram atribuídos à falta de água pela seca e a um surto de uma alga tóxica.



O porta-voz do Departamento Regional de Pesca, Cameron Lay, disse que foi "chocante" ver dezenas de quilômetros do rio repletos de peixes mortos.