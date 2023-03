Paris acumula 10.000 toneladas de lixo em suas ruas por protestos

Dez mil toneladas de lixo se acumularam nas ruas de Paris nesta sexta-feira (17), como parte de uma greve de garis contra a impopular reforma da Previdência do presidente liberal Emmanuel Macron, informou o gabinete da Prefeitura.



A nova estimativa, acima das 7.600 toneladas do início da semana, chega depois que o ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse que as requisições de grevistas estavam funcionando.



"A partir de hoje, a partir desta manhã, esta requisição funciona e permite que este lixo seja recolhido", disse ele na rede RTL Darmanin.



Os funcionários municipais do serviço de coleta de lixo iniciaram há 12 dias uma greve e o bloqueio dos incineradores da cidade em protesto contra a reforma da Previdência de Macron.