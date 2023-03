López Obrador propõe que México e EUA proíbam uso de fentanil com fins medicinais

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propôs, nesta quarta-feira (15), que seu país e os Estados Unidos proíbam o uso de fentanil com fins medicinais, como parte do combate ao tráfico e consumo desse opioide mortífero.



López Obrador disse que consultará médicos e cientistas mexicanos sobre a viabilidade do projeto, antes de tomar qualquer decisão.



"Que analisem a possibilidade de que possamos substituir o fentanil com fins medicinais por outros analgésicos para deixar de usá-lo", disse o presidente esquerdista em sua coletiva de imprensa diária.



"E isso mesmo, se fizermos no México, vamos pedir que os Estados Unidos façam o mesmo, que também o proíbam para usos medicinais", acrescentou.



López Obrador considera que a proibição das importações -que vêm principalmente da Ásia- facilitaria a luta contra o contrabando, pois reduziria o risco de desvio da substância para laboratórios farmacêuticos de fachada, como ocorria antes do governo entregar aos militares a gestão portuária e alfandegária.



A proposta surge no momento em que a agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) pede ao governo mexicano que "faça mais" contra o fentanil, uma droga sintética 50 vezes mais potente que a heroína e à qual foram atribuídas 70 mil mortes por overdose só em 2022 em território americano.



López Obrador também lança esta iniciativa em meio à sua retumbante rejeição à ideia dos congressistas republicanos de que os cartéis mexicanos sejam declarados terroristas e que o Exército americano possa persegui-los onde quer que estejam.



- "Desumano" -



As reclamações de Washington subiram de tom após o sequestro, em 3 de março, de quatro americanos na cidade mexicana de Matamoros (fronteira norte), dois dos quais morreram em mãos de seus sequestradores, supostos narcotraficantes. Os quatro já foram repatriados.



"Os legisladores, as autoridades dos Estados Unidos não estão fazendo seu trabalho, porque não levam em conta as causas, não há programas de atenção aos jovens" consumidores de drogas nesse país, acusou López Obrador nesta quarta-feira.



Segundo AMLO, como é conhecido o presidente, o México está fazendo mais contra o tráfico de fentanil que os americanos, uma situação pela qual culpou políticos e legisladores dos Estados Unidos, país com o qual compartilha uma fronteira de 3.200 km.



Segundo o governo, desde 2018 as autoridades mexicanas confiscaram seis toneladas dessa droga, que os traficantes costumam mesclar com outros entorpecentes.



Por outro lado, nos Estados Unidos "não há apreensões ou prisões conhecidas daqueles que se dedicam à sua distribuição. Não há sequer divulgação na mídia dos danos causados pelo fentanil", criticou.



Um médico privado consultado pela AFP na Cidade de México explicou que este opioide é usado habitualmente em hospitais como anestésico de rápida ação, por exemplo, para reduzir a dor em casos de fraturas.



"Imagine ficar acamado, sem conseguir se mexer, reclamar, com um tubo na boca e sentindo dor. É desumano", explicou o médico Rodolfo Sosa.