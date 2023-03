Cooperar contra tráfico de drogas é 'prioridade', diz EUA ao México

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse a seu homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, que a cooperação em segurança é "uma prioridade" - informou um porta-voz do Departamento de Estado nesta terça-feira (14), em meio a apelos para agir contra os cartéis e o fentanil no México.



Blinken conversou com Ebrard na segunda-feira "sobre a cooperação em matéria de segurança entre Estados Unidos e México e os esforços conjuntos para desmantelar os precursores químicos usados para fabricar fentanil e outras drogas sintéticas ilícitas", disse o porta-voz Ned Price em um comunicado.



A crise dos opioides alarma os Estados Unidos, onde mais de 100.000 pessoas morreram por overdose de drogas, ou envenenamento acidental, no ano passado. Deste total, mais de 70.000 óbitos foram por fentanil, até 50 vezes mais potente que a heroína.



Vários congressistas do Partido Republicano propõem designar como "terroristas" os cartéis mexicanos que traficam fentanil. Isso abriria as portas para uma intervenção direta dos Estados Unidos para destruir os laboratórios onde se fabrica essa substância com precursores químicos procedentes, principalmente, da China.



Dias antes, a agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) instou o governo mexicano a "fazer mais" contra o tráfico de fentanil.



Nesse sentido, Blinken reafirmou "o compromisso dos Estados Unidos de apoiar nossos parceiros mexicanos e proteger nossas comunidades das redes criminosas e enfatizou que a cooperação em segurança continua sendo uma prioridade", disse Price.



Ambos também falaram do sequestro de quatro americanos na localidade fronteiriça mexicana de Matamoros. Dois deles morreram.



Este sequestro desencadeou uma onda de indignação nos Estados Unidos, cujo governo voltou a pedir aos seus cidadãos que tenham extrema cautela, ou evitem viajar para 30 dos 32 estados mexicanos.



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, reagiu, afirmando que seu país é "mais seguro" que os Estados Unidos.



Blinken e Ebrard também abordaram a recente visita de uma delegação de alto nível ao México liderada pela assessora da Casa Branca Elizabeth Sherwood-Randall.



Segundo Price, o encontro se concentrou em "fortalecer a aplicação da lei e reforçar a segurança do cidadão para interromper a cadeia de fornecimento de drogas sintéticas".