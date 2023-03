Volkswagen vai investir US$ 130 bilhões em carros elétricos

A montadora alemã Volkswagen investirá 122 bilhões de euros (US$ 130 bilhões, R$ 680 bilhões) na transição para os carros elétricos e conectados, informou a empresa nesta terça-feira (14).



O valor representa dois terços do total de investimentos previstos pela Volkswagen nos próximos cinco anos, segundo o grupo, que até 2027 vai dedicar 68% dos seus 180 bilhões de euros (US$ 193 bilhões, aproximadamente R$ 1 trilhão) em investimentos em tecnologias-chave para os carros elétricos e conectados.



Isso representa um aumento de 13% em relação ao plano plurianual de investimentos anterior.



Os valores visam, sobretudo, possibilitar a construção de fábricas de células de baterias e o abastecimento seguro de matérias-primas para a confecção de baterias, explicou a Volkswagen em comunicado.



VOLKSWAGEN