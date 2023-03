Pelo menos 400 soldados são mortos em 24 horas na Ucrânia

Centenas de soldados foram mortos em 24 horas nos combates por Bakhmut (foto: Agência Brasil/ Divulgação Via Reuters)

A cidade ucraniana de Bakhmut continua a ser palco de combates violentos, com as forças de Kiev resistindo e tentando repelir os avanços dos militares russos, informou nas últimas horas o comandante das tropas terrestres ucranianas. Oleksandr Sysky afirmou que o grupo Wagner sofre "perdas significativas". Moscou também confirmou que os combates na cidade estão se tornando difíceis.

As forças russas atacam de várias direções, com o objetivo de "avançar aos distritos centrais", disse o coronel Syrsky, nesta segunda-feira(13), à imprensa ucraniana. Ele acrescentou que as tropas ucranianas estão conseguindo repelir os ataques russos e que as unidades paramilitares do grupo Wagner sofrem "perdas significativas" à medida que avançam em volta da cidade, no Leste da Ucrânia.

"A sitação em torno de Bakhmut continua difícil. As unidades de assalto de Wagner avançam em várias direções, tentando romper a defesa das nossas tropas e chegar a bairros centrais das cidades", reafirmou em nota divulgada no Telegram do Media Militar Center da Ucrânia.

"Nos ombates violentos, nossas defesas empõem perdas significativas ap inimigo", reiterou.

Do outro lado, Yevgenvy Prigozhin, chefe do grupo paramilitar russo Wagner, admitiu que quanto "mais perto " estiverem do "centro da cidade, mais difícil será a luta".

Prigozhin adimitiu queas forças ucranianas combatem "ferozmente pela cidade". Por meio do telegram, Prigozhin disse que " a situação de Bahkmut é muito difícil, o iimigo luta a cada metro".

O chefe do grupo Wagner acrescentou que pretende começar a recrutar mais soldados assim que conquistar a cidade de Bakhmut. "Em particular, começaremos a recrutar novas pessoas das regiões".

As autoridades russas e ucranianas afirmar, nesse domingo (12), que centenas de soldados foram mortos em 24 horas nos combates por Bakhmut.

Serhiy Cherevatyi, um porta-voz militar ucraniano, infomou que 221 soldados russos foram mortos e mais de 300 feridos em Bakhmut.

O ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 210 ucranianos foram mortos na região mais ampla de Donestsk, na linha de frente.