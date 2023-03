Ao menos 15 mortos na segunda passagem do ciclone Freddy por Malawi e Moçambique

O ciclone Freddy deixou pelo menos 15 mortos em Moçambique e no Malawi nos últimos dias, na sua segunda passagem por estes dois países do sul da África, segundo balanços divulgados nesta segunda-feira (13) pelas autoridades.



Onze pessoas morreram na região de Blantyre (sul), capital econômica do Malawi, segundo a polícia local. Em Moçambique, pelo menos quatro pessoas perderam a vida na província da Zambézia (centro), disseram as autoridades locais à AFP.



O ciclone também atingiu Madagascar pela segunda vez na semana passada, matando dez pessoas.



Freddy, que pode se tornar o ciclone mais duradouro já registrado pelos meteorologistas, já deixou 17 mortos ao passar pela região no final de fevereiro (10 em Moçambique e 7 em Madagascar).



O número total de vítimas que o ciclone deixou nas últimas duas semanas ascende agora a 42 mortos. Mas os saldos desta semana são provisórios e podem aumentar, alertaram as autoridades.