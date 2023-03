Saldo do acidente de balsa no Gabão sobe para seis mortos e 31 desaparecidos

O governo do Gabão anunciou que mergulhadores encontraram outros três corpos do acidente de balsa ocorrido na quinta-feira passada (9), elevando o saldo para seis mortos e 31 desaparecidos.



A balsa privada "Esther Miracle" afundou com 161 pessoas a bordo - entre tripulantes e passageiros - durante uma viagem noturna da capital, Libreville, para a cidade de Port-Gentil.



"Um navio com mergulhadores está tentando localizar os destroços", disse o primeiro-ministro Alain-Claude Bilie-By-Nze no domingo (12), quando os três corpos foram encontrados.



"Não vamos parar as buscas até localizarmos os destroços e termos certeza de que recuperamos todos os corpos", acrescentou.



As autoridades iniciaram uma investigação para descobrir se o acidente foi devido à negligência, à má manutenção do barco, ou a "fatores fora do controle humano", disse à AFP o promotor Andre Patrick Roponat.