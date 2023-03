Nicarágua cogita suspender relações diplomáticas com Vaticano

O governo da Nicarágua afirmou, neste domingo (12), que cogita a suspensão das relações diplomáticas com o Vaticano, após o papa Francisco classificar na sexta-feira o governo do país da América Central como "uma ditadura grosseira".



"Diante das informações divulgadas por fontes aparentemente ligadas à Igreja Católica, o Governo de Reconciliação e Unidade Nacional de nossa Nicarágua (...) afirma que foi considerada a suspensão das relações diplomáticas entre o Estado do Vaticano e a República da Nicarágua", afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.



No breve comunicado, o governo da Nicarágua não deu explicações sobre as circunstâncias que motivaram sua posição, mas sua divulgação ocorre depois que o papa Francisco declarou que o presidente Daniel Ortega tem um "desequilíbrio", em entrevista ao portal argentino Infobae.



As declarações do pontífice aconteceram poucos dias depois que o governo do país centro-americano decidiu fechar duas universidades ligadas à Igreja Católica.



"Com muito respeito, não tenho escolha senão pensar num desequilíbrio de quem governa", disse Francisco, referindo-se a Ortega, no poder desde 2007 e sucessivamente reeleito em eleições questionadas pela oposição.



Durante a entrevista, o papa argentino fez referência ao bispo católico Rolando Álvarez, condenado em fevereiro a 26 anos de prisão por, entre outras acusações, atentar contra a integridade nacional.



"Ali temos um bispo na prisão, um homem muito sério, muito capaz. Ele quis dar seu testemunho e não aceitou o exílio", disse Francisco.



O bispo de Matagalpa, de 56 anos, estava detido desde agosto por conspiração e se recusou a ser deportado para os Estados Unidos com outros 222 opositores libertados e expulsos do país, considerados "traidores do país" pelo governo de Ortega.



"É algo que está fora da realidade que estamos vivendo, é como se estivesse trazendo de volta a ditadura comunista de 1917 ou a ditadura hitlerista de 1935 (...) É um tipo de ditadura grosseira", criticou o papa.



A Nicarágua enfrenta uma onda de condenações da comunidade internacional pela deriva autoritária de Ortega, que governa com sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo.



Centenas de opositores foram detidos no país no contexto da repressão que se seguiu aos massivos protestos antigovernamentais de 2018.