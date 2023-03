Cidade suíça limita o aluguel de imóveis para turismo

A cidade suíça de Lucerna votou neste domingo (12) a favor da limitação dos aluguéis de curta duração nas plataformas do tipo Airbnb, até um máximo de 90 dias por ano.



Pouco mais de 64% dos eleitores desta cidade, conhecida por sua arquitetura medieval no centro do país, votaram a favor da iniciativa apresentada pelos socialistas.



Os defensores da iniciativa declararam que o objetivo é limitar os aluguéis temporários em grande escala para plataformas do tipo Airbnb e liberar moradias para os habitantes de Lucerna, que enfrentam uma escassez significativa.



Os opositores da iniciativa alertaram que ela poderia prejudicar o turismo na cidade, que é um dos principais destinos turísticos da Suíça.



O governo local havia apresentado um contraprojeto que limitava o percentual de imóveis para alugar apenas em bairros não turísticos, o que foi rejeitado pelos eleitores.



A esquerda comemorou o resultado e o co-presidente do partido socialista nacional, Cédric Wermuth, classificou-o como "uma vitória fantástica contra o lobby imobiliário", em mensagem no Twitter.



Já existe uma limitação de imóveis para alugar a curto prazo destinadas a turistas nos cantões de Genebra e Vaud.



Airbnb