Um Tiranossauro rex será leiloado na Suíça

Um esqueleto de Tiranossauro rex, espécie que viveu há 67 milhões de anos, será leiloado em 18 de abril na Suíça, algo inédito na Europa, anunciou neste sábado (11) a casa de leilões Koller.



Chamado de "Trinity", o espécime completo de quase 3,9 metros de altura e 11,6 metros de comprimento tem valor estimado entre 6,5 e 8,65 milhões de dólares, segundo o catálogo da Koller, que tem sede em Zurique.



"É uma estimativa muito baixa", alertou o especialista em história natural da Koller, Christian Link.



Será "a terceira vez no mundo e a primeira vez na Europa" que um esqueleto de Tiranossauro rex é posto à venda, segundo a Koller. A maioria dos espécimes deste tipo encontram-se em museus.



Mais da metade do esqueleto de "Trinity" foi montado utilizando ossos de três diferentes espécimes de T-rex encontrados entre 2008 e 2013 nos estados de Montana e Wyoming, no noroeste dos Estados Unidos, segundo o catálogo.



No ano passado, a casa de leilões Christie's teve que suspender a venda em Hong Kong de outro esqueleto de T-rex, também de Montana, pelas dúvidas que despertavam algumas partes do esqueleto.



Somente 32 esqueletos de T-rex adultos, entre os maiores predadores que viveram na Terra, foram encontrados no mundo, segundo um estudo publicado em 2021 pela revista científica Nature.



Um esqueleto completo de Gorgosaurus, uma espécie de dinossauro primo do T-rex que viveu há mais de 77 milhões de anos, foi vendido em julho pela Sotherby's em Nova York por 6,1 milhões de dólares.



SOTHEBY'S