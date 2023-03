China apresenta plano para reforçar setor de tecnologia e economia digital

A China apresentou um plano para reforçar o ministério da Ciência e Tecnologia e para criar uma autoridade central de dados, que ficará responsável por supervisionar a economia digital, em uma tentativa de estimular os dois setores em busca da autossuficiência.



A ampla reestruturação anunciada pelo governo chinês na terça-feira pretende concentrar os recursos do ministério na coordenação dos "avanços científicos e tecnológicos".



O plano também prevê a criação de uma administração nacional de dados que supervisionará a economia digital e reduzirá em 5% o quadro de funcionários das instituições centrais para realocá-los em "áreas-chave".



A reestruturação coincide com a estratégia de Pequim de destinar recursos à pesquisa e ao setor manufatureiro diante das restrições impostas às empresas de tecnologia chinesas pelos Estados Unidos e seus aliados.



O Parlamento da China deve aprovar o plano durante a reunião anual que acontece esta semana.



O ministério da Ciência delegará suas responsabilidades nas áreas de desenvolvimento social e rural a outros departamentos e "otimizará sua gestão na cadeia de inovação científica e tecnológica", destaca o plano.



Por sua vez, a nova administração de dados coordenará o uso de dados digitais, o que inclui as "cidades inteligentes", afirma o projeto.