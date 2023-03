'Nunca se renda': a mulher que conseguiu conter a socos homem que a atacou em academia

Nashali Alma conseguiu escapar de ataque (foto: CBS)

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi atacada por um homem enquanto treinava na academia do condomínio onde mora, na Flórida, Estados Unidos.

Nashali Alma, de 24 anos, começou a bater nele para se defender, enquanto tentava pedir ajuda pelo celular. Ela conseguiu fugir e o suspeito pelo ataque foi preso em menos de 24 horas.

A agressão aconteceu em 22 de janeiro. As imagens mostram o homem tentando agarrá-la pela cintura e imobilizá-la. Ela revida, às vezes pula entre os aparelhos da academia e, após alguns minutos de confrontos físicos, consegue fugir da sala.

"Enquanto estava acontecendo, eu não tive medo", disse Alma à CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos.

"Na verdade, sou fisiculturista, então tenho muita força", acrescentou.

"Na minha cabeça, ele era igual a mim", disse ela, referindo-se ao agressor.

"Eu não o via como maior ou menor. Eu sabia que era mais forte do que ele e que poderia me defender."

Agressão ocorreu em 22 de janeiro na Flórida, EUA (foto: CBS)

"Meu conselho seria: 'nunca desista'", enfatizou a jovem. "Meus pais sempre me disseram para não desistir de nada na vida e é algo que eu mantive em mente enquanto lutava contra ele."

“Se você não desistir e lutar, você mostra [ao agressor] que você é forte, que você é capaz de lutar, sobreviver e sair daquela situação”.

"Quanto mais você resiste, menos eles lutam. Eles querem que você desista, que pare."

Alma disse que, enquanto lutava contra o agressor, pensava: "Se eu continuar lutando, ele vai me soltar."

"E no final do vídeo, dá para ver como ele cansa", lembra Nashali Alma.