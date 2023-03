Britânico David Chipperfield vence o Pritzker 2023, maior prêmio da arquitetura

O britânico David Chipperfield foi reconhecido por seu trabalho "discreto, mas transformador" e ganhou o Prêmio Pritzker 2023, considerado o Nobel da arquitetura.



O arquiteto, urbanista e ativista foi reconhecido aos 69 anos por seu "design moderno e atemporal, que enfrenta emergências climáticas, transforma relações sociais e revitaliza cidades", comunicou a Fundação Hyatt, responsável pela premiação desde 1979.



Para o júri, o trabalho de Chipperfield mostra seu "compromisso" com uma "arquitetura de presença cívica discreta, mas transformadora", com relevância para a sustentabilidade e "estruturas capazes de perdurar, física e culturalmente".



O profissional reagiu em nota, dizendo levar o prêmio como um incentivo para seguir dirigindo sua atenção "não só para a essência da arquitetura e seu significado, mas também para a contribuição que podemos dar enquanto arquitetos para enfrentar os desafios existenciais das alterações climáticas e da desigualdade social".



Morador de Londres, Chipperfield é conhecido por renovar e reconstruir edifícios antigos, adaptando-os às necessidades modernas sem deixar de respeitar sua história e cultura.



- Guardião do patrimônio -



"Como arquiteto, sou de certa forma o guardião do significado, da memória e do patrimônio", diz Chipperfield. "As cidades são registros históricos."



"As cidades são dinâmicas, não param por aí, elas evoluem. E nessa evolução removemos edifícios e os substituímos por outros. Nós nos escolhemos, e o conceito de proteger apenas o melhor não é suficiente. Trata-se também de proteger caráter e qualidades que refletem a riqueza da evolução de uma cidade", explica o arquiteto, que tem escritórios em Berlim, Milão, Xangai e Santiago de Compostela.



"Sabemos que, como arquitetos, temos um papel importante e comprometido com a criação não apenas de um mundo mais bonito, mas também justo e sustentável", complementa Chipperfield.



Ele considera necessário "enfrentar este desafio e ajudar a inspirar a próxima geração para que assumam esta responsabilidade com visão e coragem".



Para o vencedor do Pritzker em 2016, o arquiteto chileno Alejandro Aravena, os edifícios de Chipperfield "sempre resistirão ao teste do tempo porque o objetivo final de sua atividade é servir ao bem comum".



"Desviar do que está na moda lhe permitiu permanecer", acredita Aravena.



Tom Pritzker, presidente da Fundação Hyatt, elogiou o compromisso de Chipperfield.



"Ele tem uma confiança sem arrogância", disse o presidente em comunicado. Para ele, o arquiteto evita "constantemente as modas para confrontar e manter as conexões entre tradição e inovação, a serviço da história e da humanidade".



Alguns de seus trabalhos mais conhecidos são o Museu Jumex na Cidade do México, a reforma do Neues Museum em Berlim e o novo prédio que abriga o Museu de Arte de San Luis, Missouri, nos EUA.



Também se destacam o Museu de Literatura Moderna em Marbach, Alemanha, e a Biblioteca Pública de Des Moines, em Iowa.



O prêmio será entregue em uma cerimônia em Atenas, capital da Grécia, em maio.



Chipperfield torna-se o 52º vencedor deste prêmio, que já foi recebido pelos brasileiros Paulo Mendes da Rocha e Oscar Niemeyer, e pelos espanhóis Rafael Moneo, Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta.